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16 июня, 07:15

Политика

Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на экономику и ход СВО

Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на экономику и ход СВО

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Израиль и Иран продолжают наносить взаимные удары по стратегическим объектам. По мнению аналитиков, конфликт может затронуть не только регион, но и повлиять на мировую экономику, а также изменить приоритеты США на внешнеполитической арене. Уже сейчас наблюдается рост цен на нефть и обсуждается переброска американских ПВО с Украины на Ближний Восток.

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего вовлечения США в ближневосточную эскалацию Украина рискует остаться без прежней поддержки и будет вынуждена искать альтернативные пути, включая возможные переговоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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