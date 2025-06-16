Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на экономику и ход СВО

Израиль и Иран продолжают наносить взаимные удары по стратегическим объектам. По мнению аналитиков, конфликт может затронуть не только регион, но и повлиять на мировую экономику, а также изменить приоритеты США на внешнеполитической арене. Уже сейчас наблюдается рост цен на нефть и обсуждается переброска американских ПВО с Украины на Ближний Восток.

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего вовлечения США в ближневосточную эскалацию Украина рискует остаться без прежней поддержки и будет вынуждена искать альтернативные пути, включая возможные переговоры.

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