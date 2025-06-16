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00:24

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 9 украинских дронов в небе над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских дронов над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака дронами продолжалась с 21:40 до 22:10 по московскому времени 15 июня. Украинские вооруженные силы (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Ранее украинский БПЛА атаковал Елабужский район Татарстана. В результате чего два человека погибли, 13 оказались ранены.

Дежурные силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА над регионами России ночью 15 июня. Пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Орловской области.

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