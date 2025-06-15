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15 июня, 07:35

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали минувшей ночью 6 украинских дронов над регионами России

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА над регионами России ночью 15 июня, сообщает Минобороны РФ.

Пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Орловской области.

Ранее мирный житель пострадал при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Врачи диагностировали у мужчины 1958 года рождения легкое ранение.

Также дежурные силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Ставропольским краем ночью 14 июня. Падение обломков было зафиксировано в промзоне Невинномысска.

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происшествия

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