15 июня, 07:35Происшествия
Дежурные силы ПВО ликвидировали минувшей ночью 6 украинских дронов над регионами России
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА над регионами России ночью 15 июня, сообщает Минобороны РФ.
Пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Орловской области.
Ранее мирный житель пострадал при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Врачи диагностировали у мужчины 1958 года рождения легкое ранение.
Также дежурные силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Ставропольским краем ночью 14 июня. Падение обломков было зафиксировано в промзоне Невинномысска.