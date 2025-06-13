IHA: украинский дрон-камикадзе обнаружили в Стамбуле

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Дрон-камикадзе самолетного типа украинского производства был обнаружен на пляже Узункум в Стамбуле. Об этом сообщает агентство IHA.

Дрон на пляже обнаружили местные жители и отдыхающие, оповестив об этом береговую охрану. На место были вызваны саперы. По оценкам специалистов, дрон может быть оборудован взрывчаткой, однако эта информация еще не подтверждена.

Зона вокруг дрона была временно оцеплена из соображений безопасности. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Глушковском районе Курской области нашли крупный украинский беспилотник. Масса дрона – около 200 килограммов. Он способен развивать скорость до 150 километров в час и поднимать груз до 50 килограммов.