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Новости

12 июня, 23:15

Происшествия

Air India подтвердила гибель 241 пассажира самолета, разбившегося в Ахмедабаде

Air India подтвердила гибель 241 пассажира самолета, разбившегося в Ахмедабаде

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Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 пассажира самолета, разбившегося вблизи города Ахмедабад на западе страны. Всего на борту было 242 человека. Лайнер рухнул на здание общежития через несколько минут после взлета. Сообщается, что из-под завалов извлечены 265 тел. 

В Северной Ирландии третий день продолжаются антимигрантские беспорядки. Демонстранты забросали бутылками с зажигательной смесью, петардами и камнями сотрудников полиции. Протесты начались после изнасилования мигрантами несовершеннолетней девочки. 

Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае – окрасили в цвета российского флага в честь празднования Дня России. Акцию в Дубае проводят не в первый раз — в стране отмечают историю, культуру и достижения русского народа.

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