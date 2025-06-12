Air India подтвердила гибель 241 человека при крушении самолета в Ахмедабаде

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Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту самолета Boeing 787 Dreamliner, разбившегося возле аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее полиция в Индии заявила о более 240 жертвах авиакатастрофы в городе Ахмедабад после пересмотра количества погибших. По словам высокопоставленного полицейского чиновника страны Видхи Чаудхари, ранее опубликованная информация о жертвах аварии не соответствует действительности, так как некоторые тела были подсчитаны дважды.

Трагедия произошла 12 июня. Самолет Boeing 787 Dreamliner упал на жилой квартал на западе Индии через некоторое время после начала полета. По сообщениям местных властей, воздушное судно рухнуло на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.