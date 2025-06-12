Полиция в Индии заявила о более 240 жертвах авиакатастрофы в Ахмедабаде

Фото: ТАСС/SIDDHARAJ SOLANKI/EPA

Полиция в Индии заявила о более 240 жертвах авиакатастрофы в городе Ахмедабад после пересмотра количества погибших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

По словам высокопоставленного полицейского чиновника Видхи Чаудхари, ранее опубликованная информация о жертвах ЧП не соответствует действительности, поскольку некоторые тела подсчитали дважды.

О трагедии стало известно 12 июня. Воздушное судно Boeing 787 Dreamliner 12 июня упало на жилой квартал на западе Индии через некоторое время после начала полета. Самолет рухнул на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. По последним данным, в аварии выжил один человек. Он находится в больнице.

Глава индийского МВД Амит Шах заявил, что специалисты практически завершили подъем погибших на месте трагедии. Точное количество жертв станет известно после проведения ДНК-тестов.