Тела 265 погибших извлечены на месте авиакатастрофы в Индии

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Тела 265 погибших извлечены на месте авиакатастрофы в индийском Ахмедабаде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции города Канан Десаи.

По его словам, тела доставили в местную больницу. Специалисты практически завершили подъем погибших на месте трагедии, добавил глава индийского МВД Амит Шах. Точное количество жертв станет известно после проведения ДНК-тестов.

Самолет Boeing 787 Dreamliner 12 июня рухнул на жилой квартал на западе Индии через некоторое время после начала полета. Воздушное судно упало на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. Согласно последним данным, в аварии выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице.

По словам представителей полиции, число жертв превышает 310. Правоохранители подтвердили гибель свыше 240 человек, которые находились на борту лайнера. Также 75 человек погибли на земле.