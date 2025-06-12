News18: количество жертв крушения самолета в Индии выросло до 133

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Число жертв крушения самолета Boeing Dreamliner 787-8 авиакомпании Air India на западе Индии выросло до 133 человек, сообщает News18.

По данным Федерации медицинских ассоциаций Индии, воздушное судно разбилось на территории медицинского колледжа BJ и гражданской больницы в Ахмедабаде. Кроме того, часть обломков упали на здание общежития для врачей, из-за чего могли погибнуть свыше 20 студентов, утверждает портал News Nine.

Падение самолета Boeing стало первой крупной авиакатастрофой с жертвами среди аналогичных судов этой модели, уточняет портал Aviation Safety Network. Инциденты с участием этой серии самолета происходили порядка 170 раз, но ни один из них не был связан с гибелью людей.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с крушением самолета. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", – говорится в документе.

Авиакатастрофа произошла 12 июня, когда пассажирский лайнер вылетел из аэропорта Ахмедабад. Спустя какое-то время после взлета самолет рухнул на жилой квартал. Всего на борту было 242 человека, включая 12 членов экипажа. По данным СМИ, внутри воздушного судна находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадец.

