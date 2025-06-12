News18: пассажирский самолет разбился в жилом районе на западе Индии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пассажирский самолет разбился в густонаселенном районе недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии, пишет News18.

По данным журналистов, самолет компании Air India направлялся в Лондон, но упал вскоре после взлета. По предварительным данным, на борту находились 133 пассажира.

На место ЧП уже выехала пожарная бригада, также были мобилизованы группы экстренного реагирования. Официальные власти пока не подтвердили авиакатастрофу.

Ранее пассажирский самолет упал в округе Коффи американского штата Теннесси. На борту воздушного судна могли находиться от 16 до 20 человек. Некоторых из пострадавших госпитализировали по воздуху в ближайшие медицинские учреждения.

