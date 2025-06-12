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12 июня, 13:41

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News18: как минимум 40 человек погибли при крушении самолета в Индии

Как минимум 40 человек погибли при крушении самолета в Индии – СМИ

Фото: ТАСС/AР/Ajit Solanki

Жертвами крушения пассажирского самолета на западе Индии стали по меньшей мере 40 человек, сообщает телеканал News18.

По данным СМИ, на борту воздушного судна находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадец.

При этом телеканал TimesNow утверждает, что из-за крушения якобы подтверждено уже 110 смертей. Официально информации о количестве погибших и пострадавших не было.

При этом самолет во время крушения упал на здание общежития для врачей, пишет ТАСС со ссылкой на офицера местной полиции.

Авиакатастрофа произошла 12 июня. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетел из аэропорта Ахмедабад, направляясь в Лондон, но спустя время рухнул на жилой квартал. На борту находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. При этом информации о наличии на борту россиян не было.

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