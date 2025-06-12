На борту самолета, разбившегося в Индии, находились 242 человека

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

На борту самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился вблизи аэропорта Ахмедабад на западе Индии, находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации Индии.

Air India на своей странице в соцсети X рассказала, что пока выясняет подробности аварии, но опубликует подробности ЧП "как можно скорее". Министр авиации Кинджарапу Рам Мохан Найду на своей странице в соцсетях рассказал, что власти находятся в состоянии максимальной готовности. Кроме того, он уже поручил всем авиационным службам и службам экстренного реагирования принять быстрые и скоординированные меры.

"Спасательные бригады мобилизованы, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить скорую медицинскую помощь и поддержку на месте", – написал он на своей странице в X.

О погибших пока не сообщалось, но некоторых раненых пассажиров уже доставили в больницу, пишет NDTV. Всего к месту крушения самолета прибыли не менее 20 машин скорой помощи. По данным News18, на борту мог быть бывший главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

В это же время россиян, по предварительным данным, в самолете не было, указали в генконсульстве РФ в Мумбаи. Но российские дипломаты все еще выясняют, были ли граждане РФ на борту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пассажирский Boeing разбился 12 июня в густонаселенном районе недалеко от Ахмедабада. Воздушное судно, которое направлялось в Лондон, упало вскоре после взлета. На место ЧП сразу выехала пожарная бригада, а также были мобилизованы группы экстренного реагирования.

