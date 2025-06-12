Один пассажир выжил при крушении самолета в Индии

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Один пассажир выжил при крушении самолета в индийском Ахмедабаде, сообщает агентство ANI со ссылкой на представителей полиции.

Правоохранители заявили, что обнаружили выжившего на месте 11А в воздушном судне. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Также в полиции рассказали, что точное количество погибших назвать пока нельзя, поскольку оно может возрасти.

Тем временем телеканал NDTV добавил, что потерпевший крушение самолет был в эксплуатации более 11 лет. По данным СМИ, судно Boeing Dreamliner 787-8 было передано выполняющей рейс авиакомпании в 2014 году.

При этом ЧП стало первым случаем крушения этого самолета, который начал выполнять коммерческие рейсы в 2011 году, уточнил телеканал.

Трагедия произошла 12 июня на западе Индии. Воздушное судно рухнуло на жилой квартал спустя некоторое время после начала полета. Оно упало на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. По последним данным, на месте крушения было обнаружено 204 тела. Также 41 пострадавший был госпитализирован.

По версии экспертов, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.