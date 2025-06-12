Полиция заявила о гибели всех пассажиров самолета, разбившегося на западе Индии

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Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося на западе Индии самолета, вероятно, погибли. Об этом заявил комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик, сообщает Associated Press.

"Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", – заявил он в беседе с журналистами.

На месте трагедии уже нашли порядка 60 тел, из которых 10 найдены на территории общежития медколледжа, куда упал самолет. Об этом пишет The New Indian Express.

Эксперты считают, что воздушный лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами. Об этом, в частности, утверждает бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар. Взлет был идеальным, но потом судно стало снижаться, что происходит лишь в случае потери мощности двигателя или в случае, если самолет перестал развивать подъемную силу.

"Очевидно, расследование выявит точную причину", – цитирует его NDTV.

Авиакатастрофа произошла 12 июня в индийском Ахмедабаде. Борт Boeing Dreamliner 787-8 рухнул в жилой квартал спустя какое-то время после взлета. Судно разбилось на территории медицинского колледжа BJ и гражданской больницы, а часть обломков упала на врачебное общежитие.

В частности, не исключены жертвы среди студентов, утверждали СМИ. Всего на борту находились 242 человека, включая 12 членов экипажа.

