NYT: столкновение самолета и вертолета в США могло произойти из-за технических сбоев

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Авиакатастрофа с пассажирским самолетом и военным вертолетом Black Hawk в американском Вашингтоне произошла из-за ошибки экипажей и технических сбоев. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты изучили документы в открытом доступе и провели интервью с более чем 50 чиновниками и экспертами.

По данным издания, вертолет летел слишком высоко и не заметил или не смог обойти самолет. При этом отключение транспондера АЗН-В на вертолете затруднило наблюдение за его местоположением, а выбор диспетчером редко используемой взлетно-посадочной полосы создал малое пространство между вертолетом и самолетом. В свою очередь, пилот Black Hawk проигнорировала указание второго пилота повернуть налево.

Итоговый отчет Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США об авиакатастрофе выйдет в начале 2026 года.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), после чего упал в реку Потомак. На борту лайнера находились 64 человека, а в вертолете – трое военных. Спасателям удалось извлечь самописцы из разбившихся воздушных судов.

Президент США Дональд Трамп позже указывал, что военный вертолет летел выше допустимого предела. Им управляла женщина-пилот с большим летным опытом.