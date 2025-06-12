Количество жертв крушения самолета в Индии превысило 310

Фото: ТАСС/АР/Ajit Solanki

Более 310 человек стали жертвами крушения самолета в индийском Ахмедабаде, сообщает The New Indian Express со ссылкой на полицию.

Согласно информации газеты, правоохранители подтвердили гибель свыше 240 человек, которые находились на борту лайнера. Также 75 человек погибли на земле.

Воздушное судно потерпело крушение на западе Индии 12 июня. Самолет рухнул на жилой район спустя какое-то время после взлета. Он упал на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. По последним данным, в ЧП выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице. Также 41 пострадавший был госпитализирован.