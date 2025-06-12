Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 19:04

Происшествия

Количество жертв крушения самолета в Индии превысило 310

Фото: ТАСС/АР/Ajit Solanki

Более 310 человек стали жертвами крушения самолета в индийском Ахмедабаде, сообщает The New Indian Express со ссылкой на полицию.

Согласно информации газеты, правоохранители подтвердили гибель свыше 240 человек, которые находились на борту лайнера. Также 75 человек погибли на земле.

Воздушное судно потерпело крушение на западе Индии 12 июня. Самолет рухнул на жилой район спустя какое-то время после взлета. Он упал на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. По последним данным, в ЧП выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице. Также 41 пострадавший был госпитализирован.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика