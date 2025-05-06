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06 мая, 11:38

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РИА Новости: спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали полиции

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали полиции – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку, откуда его извлекли спасатели и передали полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным телеграм-канала Baza, спасенным мужчиной оказался 68-летний оппозиционер Григорий Саксонов. Одевшись в гидрокостюм и спасательный жилет, около 08:00 он забрался на ограждение моста, сбросил в воду привязанную табличку и спустился в Москву-реку по веревке.

Источник СМИ уточняет, что его сначала отвезут на обследование в больницу, а потом в местный ОВД. До этого мужчину часто задерживали на различных несанкционированных митингах и шествиях.

Ранее экипаж Водного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спас мужчину, который оказался в Москве-реке. В столичном Дептрансе отметили четкую и слаженную работу специалистов, благодаря которой человек остался жив.

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