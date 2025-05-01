Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Московские спасатели на мотоциклах начали патрулирование во всех районах столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что мотогруппы пожарно-спасательного центра направляются на вызовы, связанные с ликвидацией последствий ДТП, оказанием первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиском потерявшихся в лесу и содействием в тушении пожаров. Каждый год совершается около 2 тысяч выездов.

Бирюков подчеркнул, что перед началом мотосезона спасатели прошли специальную подготовку, на которой они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, управления мотоциклом, а также применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.

Вместе с тем он добавил, что спасатели на мотоциклах чаще всего приезжают на место происшествия первыми, где оценивают обстановку и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Московском авиацентре появился уникальный подвижный пункт управления, созданный на базе КАМАЗ. Его можно использовать для работы в условиях, где необходима высокая проходимость и автономность.

По словам Собянина, необходимость в создании данного пункта возникла, когда спасатели принимали участие в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году. В ходе этих работ выяснилось, что старые автомобили менее подходят для бездорожья.

