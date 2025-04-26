Собянин рассказал об уникальном пункте управления в Московском авиацентре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском авиацентре появился уникальный подвижный пункт управления. Он был создан на базе КАМАЗ и призван обеспечивать работу оперативной группы в условиях, где необходима высокая проходимость и автономность, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр обратил внимание, что с помощью данного оборудования сотрудники авиацентра могут выполнять поставленные задачи, даже если команда долго находится за пределами базового аэродрома.

По словам Собянина, необходимость в создании данного пункта стала ясна, когда спасатели принимали участие в ликвидации лесных пожаров, разгоревшихся в Рязанской области в 2022 году. В ходе этих работ выяснилось, что старые автомобили менее подходят для бездорожья и не обладают необходимой мощностью радиостанций.

Новая машина получила три функциональных отсека: диспетчерский пункт, мобильный офис и зону отдыха. Первый из них оснащен стеклянным куполом, обеспечивающим широкий обзор, а также средствами воздушной радиосвязи, мониторами метеостанции и камерами кругового обзора.

Во втором отсеке находится оргтехника, установлена спутниковая телефонная связь, а также действует система подачи воды. Данный отсек может выполнять функции полноценного пункта управления полетами, подчеркнул Собянин.

В зоне отдыха расположены четыре спальных места. Также дополнительное пространство для сна предусмотрено в кабине водителя. В этом отсеке действует система кондиционирования и отопления, с помощью которой удается поддерживать комфортные условия как для работы, так и для отдыха.

Собянин отметил, что данный мобильный пункт управления был выпущен в единственном экземпляре. Основой для него стал проект сотрудников Московского авиацентра. В дальнейшем к машине планируется добавить две телескопических мачты для антенн, что позволит расширить дальность радиосвязи с 10–15 до 50–70 километров.

Ранее мэр рассказал, что за первый квартал 2025 года экипажи Московского авиационного центра спасли более 140 человек. Также экипажи принимали участие в ликвидации крупных пожаров в зданиях в Сходненском тупике и на Варшавском шоссе.