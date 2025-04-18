Более 140 человек спасли экипажи Московского авиацентра с начала года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра за первый квартал текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

За январь – март специалистам удалось спасти 144 человека, среди которых 57 пострадавших в происшествиях и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также экипажи принимали участие в ликвидации крупных пожаров в зданиях в Сходненском тупике и на Варшавском шоссе.

В настоящее время в ГКУ "МАЦ" задействованы свыше 400 человек, в число которых входят пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В состав авиацентра включены 12 санитарных и пожарных вертолетов.

Кроме того, на базе МАЦ открыт учебный центр для обучения и повышения квалификации.

Вместе с тем в Москве в 2024 году санитарная авиация спасла 319 пациентов, включая 43 случая с детьми. Это стало возможным благодаря слаженной работе авиамедицинских бригад, современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы. На борту каждого вертолета есть аппарат ИВЛ, многофункциональные мониторы, портативные УЗИ-аппараты и автоматические системы для сердечно-легочной реанимации.

