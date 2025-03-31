Санитарная авиация Москвы спасла 319 пациентов в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве в 2024 году санитарная авиация спасла 319 пациентов, включая 43 случая с детьми. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Это стало возможным благодаря слаженной работе авиамедицинских бригад, современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы. Наши алгоритмы соответствуют лучшим передовым практикам из мировой медицины", – сказала Ракова.

Санитарные вертолеты чаще всего вылетают на места происшествий. Московский авиационный центр располагает пятью специализированными вертолетами. Все они могут приземлиться на любой из 29 посадочных площадок столицы, семь из которых находятся на территории больниц.

На борту каждого вертолета есть аппарат ИВЛ, многофункциональные мониторы, портативные УЗИ-аппараты, автоматические системы для сердечно-легочной реанимации, а также специализированные кювезы для новорожденных.

Кроме того, в санитарных вертолетах установлен диэлектрический пол. Это позволяет проводить дефибрилляцию прямо во время полета.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году московским медучреждениям передали более 24,8 тысячи единиц оборудования. Среди них – 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных томографа, 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ.