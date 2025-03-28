Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабная программа модернизации поликлиник выходит на финишную прямую. В своем телеграм-канале Сергей Собянин объявил об открытии четырех медицинских учреждений после реконструкции.

По данным мэра, к настоящему моменту реконструкция подошла к концу в 289 зданиях из почти 340 запланированных. Предполагается, что основные работы по реконструкции поликлиник столицы будут завершены к концу текущего года.

В частности, уже возобновила работу детская поликлиника № 81 (филиал № 2) на Профсоюзной улице в Теплом Стане.

Все в учреждении было обновлено в соответствии с московскими стандартами. Там создали современные кабинеты и обеспечили удобную навигацию, а также установили цифровое оборудование экспертного уровня. Кроме того, специалисты подготовили для пациентов комфортные зоны ожидания.

Реконструкция также позволила обеспечить работу большего числа специалистов ближе к жилым домам. Вместе с тем в поликлинике создали безбарьерную среду для маломобильных москвичей и благоустроили прилегающую территорию. В том же здании открыли филиал стоматологической поликлиники.

Мэр подчеркнул, что город не просто обновляет здания медучреждений, а практически перестраивает их, заменяя при этом все инженерные коммуникации. Это большая и серьезная работа, обратил внимание Собянин.

Вместе с тем с понедельника, 31 марта, прием начнется еще в трех медучреждениях. Двери откроют ДГП № 150 на Братиславской улице, 1 (Марьино), ГП № 12 на улице Академика Комарова, 5, корпус 1 (Марфино), а также филиал № 6 КДЦ № 6 на Керамическом проезде, 49Б (Восточное Дегунино).

Ранее после реконструкции в Москве открылись еще пять поликлиник. Как рассказал мэр столицы, в обновленных поликлиниках работают больше врачей: терапевты, кардиологи, хирурги, ЛОР, гастроэнтерологи, эндокринологи и прочие специалисты.

