Столичные врачи стали использовать ультразвук для операций на сосудах

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Столичные врачи стали применять новый метод ультразвукового исследования во время операций на сосудах. Технология уже доступна во всех рентген-операционных Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр указала, что медики могут использовать внутрисосудистый ультразвук, чтобы оценивать состояние сосудов, контролировать ход операции, а также уменьшить риски осложнений.

Ракова отметила, что использование технологии делает лечение безопаснее, так как УЗИ позволяет избежать дополнительных рентген-исследований. Это, уточнила она, снижает лучевую нагрузку на пациентов и врачей.

Новый метод позволяет создавать детализированные изображения оперируемого сосуда с помощью микрокатетера, который попадает к месту патологии с помощью проводника. Информация выводится на экран в режиме реального времени, что помогает хирургам в оценке поражений.

В столичных рентген-операционных проводятся малоинвазивные операции с использованием высокотехнологичных ангиографических установок. Они позволяют выявить сосудистую патологию под рентген-контролем.

Всего таких устройств 60, 13 их них поступили в больницы в прошлом году. С их помощью врачи могут выполнять ренгтен-хирургические вмешательства и диагностические исследования.

Тем временем сервисы искусственного интеллекта научились выявлять признаки патологий на медицинских изображениях еще по четырем направлениям. Нейросети помогают выявить признаки пневмоторакса и изменений подмышечных лимфоузлов на КТ, а также перелома тел позвонков. Они также помогают в автоматизации рутинных измерений патологий головного мозга на МРТ.