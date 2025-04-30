30 апреля, 19:41Происшествия
Водный патруль ЦОДД спас мужчину из Москвы-реки
В воде мужчину обнаружили при патрулировании. Сотрудники ЦОДД вынули его из реки и передали спасателям. В Дептрансе отметили четкую и слаженную работу специалистов, благодаря которой человек жив.
Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин", расположенном на Монтажной улице в Москве. Специалисты определили место нахождения животных по звуку, однако добраться до них было непросто – пространство над подвесным потолком оказалось плотно заполнено.
Кроме того, были спасены котята, брошенные в экскаваторе. Никто из животных не пострадал.
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