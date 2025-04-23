В Москве избавили морскую свинку от "пучеглазия" и воспаления десны

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Зеленоградской ветклинике избавили морскую свинку Уголька от "пучеглазия" и воспаления десны. Об этом сообщили в телеграм-канале "Моя Ветклиника".

"У Уголька были проблемы с зубами: нарушение роста (малокклюзия) и образование эмалевых крючков. Проблему решали регулярным подпиливанием зубов, но в этот раз возникло осложнение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что эмалевый крючок натер щеку морской свинке и после воспаление распространилось на десну и между зубами. На фоне пульпита появился экзофтальм ("пучеглазие") левого глаза.

По информации клиники, хозяева Уголька отметили симптомы острой боли у свинки. Животное отказывалось от корма и кричало при попытках поесть. Решение об удалении патологически больного зуба приняла ратолог Надежда Кузина.

"Под газовой анестезией Угольку провели операцию, удалили дальний верхний моляр и наложили швы", – говорится в сообщении.

В ветклинике добавили, что когда Уголька привезли на повторный осмотр, ветврач отметила положительную динамику. Рана животного зажила, а воспаление отсутствовало.

"Владельцы сообщили, что Уголек уже отлично ест сам, не испытывает боли и стал активным", – добавили в ветклинике.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спасли 33 тюленя и нерпы за сезон. В процессе восстановления находятся 27 особей серого тюленя, пять представителей балтийской нерпы и одна особь ладожской нерпы.

Местных жителей предупредили, что при встрече с этими животными их нельзя трогать или пытаться кормить. Также нельзя приближаться к ним или привлекать их внимание.