Рекордное количество тюленей и нерп спасены в Петербурге и Ленобласти за сезон

Фото: телеграм-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спасли 33 тюленя и нерпы за сезон, что стало рекордом. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал" города.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы приняли 33-го пациента, которым стал детеныш ладожской кольчатой нерпы. По данным учреждения, самца массой 6,5 килограмма нашли возле деревни Черная Речка в Неве.

При этом вес детеныша почти в два раза меньше нормы, которая необходима для самостоятельной жизни, то есть 14–16 килограммов.

"Молодой нерпенок уже полностью перелинял, однако из-за стресса проявляет агрессию и страх – это типичная реакция диких животных, оказавшихся в неволе", – говорится в сообщении.

В настоящее время в процессе восстановления находятся 27 особей серого тюленя, пять представителей балтийской нерпы и одна особь ладожской нерпы. Никогда прежде столько животных не находились одновременно на реабилитации в фонде, уточнила специалист Елена Андриевская.

Тем временем организация продолжает прилагать все усилия, чтобы вернуть особей в дикую природу здоровыми и готовыми к самостоятельной жизни.

Местных жителей предупредили, что при встрече с нерпой и тюленем животных нельзя трогать, пытаться кормить. Кроме того, нельзя приближаться к ним или привлекать их внимание. Последнее, отметили в учреждении, может вызвать стресс у особи.

В случае обнаружения животного пресс-служба призвала обратиться на горячую линию фонда по номеру +7 (812) 699-23-99.

"Каждый случай требует профессиональной оценки. Неосторожные действия могут навредить как животному, так и человеку", – добавил основатель фонда Вячеслав Алексеев.

Ранее в Ленобласти был обнаружен истощенный детеныш тюленя. Он также был направлен на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.

До этого на восстановление отправили еще четыре особи серого тюленя. Они прибыли в фонд из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и Балтийского бульвара Санкт-Петербурга.