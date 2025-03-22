Двух детенышей тюленя спасли в Ленинградской области

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В Ленинградской области обнаружили двух детенышей серого тюленя. Их отправили в центр показания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

В реабилитационный центр поступили тюленята, найденные в Сосновом Бору и Нарвском заливе, добавили в организации.

Ранее в Москве спасли самца пумы, которого незаконно несколько лет содержали в квартире в Кунцеве. Как отметили в Московском зоопарке, местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал животное без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих.

В результате суд Можайского района постановил изъять животное, после чего хозяин передал пуму зоосаду. При осмотре врачи зоопарка выявили у хищника эпилепсию и хроническую энтеропатию.