Фото: телеграм-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"

Истощенный детеныш тюленя спасен в Ленинградской области. Его направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщается на странице Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".

"К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", – указывается в сообщении.

Как уточнил фонд, детеныш тюленя был найден на берегу. Его забрали работники компании, которые помогают на южном побережье.

Ранее в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге четырех детенышей серого тюленя также отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Они прибыли в фонд из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и Балтийского бульвара Санкт-Петербурга.

Кроме того, в районе поселка Речник спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую овчарку, которую позже доставили на поисково-спасательную станцию. Спасатели обогрели животное и передали его представителю фонда любителей животных.

