07 апреля, 15:53Регионы
Истощенный детеныш тюленя спасен в Ленинградской области
Фото: телеграм-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"
Истощенный детеныш тюленя спасен в Ленинградской области. Его направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщается на странице Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
"К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", – указывается в сообщении.
Как уточнил фонд, детеныш тюленя был найден на берегу. Его забрали работники компании, которые помогают на южном побережье.
Ранее в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге четырех детенышей серого тюленя также отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Они прибыли в фонд из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и Балтийского бульвара Санкт-Петербурга.
Кроме того, в районе поселка Речник спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую овчарку, которую позже доставили на поисково-спасательную станцию. Спасатели обогрели животное и передали его представителю фонда любителей животных.
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