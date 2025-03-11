Спасатели помогли собаке, упавшей в Москву-реку

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели помогли собаке, которая упала в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Днем 11 марта на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку", – говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не нашли животное на поверхности воды, однако при осмотре береговой черты увидели ее в коллекторе.

Спасатели извлекли собаку оттуда, доставили на станцию, согрели и передали прибывшей хозяйке.

Ранее в районе поселка Речник спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую овчарку, которую позже доставили на поисково-спасательную станцию. Спасатели обогрели животное и передали его представителю фонда любителей животных.

Кроме того, московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное, с которым по набережной прогуливалась женщина, выбежало на акваторию затона, затянутую ряской, думая, что перед ним трава. В паре метров от берега спасатели подхватили собаку и вынесли на берег. Питомец не пострадал.

