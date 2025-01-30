В Подмосковье спасатели помогли провалившейся под лед беременной лосихе

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники подмосковного "Мособлпожспаса" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед в Талдомском городском округе, передает пресс-служба организации.

Животное переходило замерзший полноводный ручей, но лед не выдержал веса лосихи, из-за чего она и оказалась в воде. Ее заметили местные жители, которые и вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты накинули трос на шею животного и вместе с горожанами вытянули лосиху на берег. После ее укрыли термоодеялом и растерли тело, чтобы восстановить кровообращение. Убедившись, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, спасатели отпустили ее в лес.

Еще одного лося, провалившегося под лед, спасли в подмосковной деревне Самошкино. Копыта животного застряли и утянули его под лед. 300-килограммовому сохатому помогла группа мужчин. Лось полностью доверился им и скользил по льду телом.

Схожий инцидент произошел ранее в районе московского поселка Речник. Там спасатели помогли собаке, которая тонула в Москве-реке. Когда специалисты приехали на место, то увидели в 100 метрах от берега в ледяной полынье тонущую овчарку. Ее вытащили из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию.