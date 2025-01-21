Провалившегося под лед лося спасли в Подмосковье

Провалившегося под лед лося спасли в подмосковной деревне Самошкино неравнодушные. Как сообщают очевидцы, копыта животного застряли и утянули его под лед.

Собеседники отметили, что 300-килограммого сохатого спасла группа мужчин. Лось полностью доверился им и скользил по льду телом.

Ранее спасатели помогли собаке, которая тонула в Москве-реке. Инцидент произошел в районе поселка Речник.

Когда специалисты приехали на место, то увидели в 100 метрах от берега в ледяной полынье тонущую овчарку. Собаку вытащили из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию.