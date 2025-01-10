В Москве щенок провалился под лед, погнавшись за утками

Фото: телеграм-канал Baza

Щенок провалился под лед, погнавшись за утками, в Москве. Спасти его сумел хозяин, нырнувший за ним в воду, сообщает телеграм-канал Baza.

Как выяснили журналисты, щенку по имени Тедди всего полгода. Он гулял со своими хозяевами в районе Люблинского пруда, когда увидел на пруду уток. Пес погнался за ними, но тонкий лед провалился под весом собаки, и животное упало в воду.

Тогда хозяин Тедди нырнул за щенком и достал его из воды. В настоящий момент пес находится дома, а его хозяину потребовалась помощь врачей. По предварительным данным, у него диагностировали переохлаждение организма.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное, с которым по набережной прогуливалась женщина, выбежало на акваторию затона, затянутую ряской, думая, что перед ним трава. В паре метров от берега спасатели подхватили собаку и вынесли на берег. Питомец не пострадал.

