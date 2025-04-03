В Санкт-Петербурге спасли еще четырех детенышей серого тюленя

Фото: vk.com/Спасение тюленей 699-23-99

В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге четырех детенышей отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Фонд друзей балтийской нерпы.

"К нам прибыли еще четыре серых тюлененка из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и Балтийского бульвара (Санкт-Петербург)", – добавили в организации.

В этом году, по данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" , уже было спасено 5 детенышей балтийских нерп и 15 маленьких серых тюленей. Их направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге.

Открытие центра состоялось в 2014 году на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. За это время специалисты оказали помощь более 200 ластоногим.

Самый известный подопечный – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. Его уже дважды выпускали в дикую природу, но каждый раз он возвращался.

В марте этого года в Ленинградской области уже спасали детенышей серого тюленя. Двух малышей нашли в Сосновом Бору и Нарвском заливе. Их также отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге.