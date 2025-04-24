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Брошенные в экскаваторе котята спасены в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".

Сотрудникам отряда МЧС России "Центроспас" утром 24 апреля поступила информация о том, что в экскаваторе в 1-м Грайвороновском проезде у кошки появились на свет пятеро детенышей. При этом после родов мать ушла, бросив своих котят.

Спасатели вытащили новорожденных из экскаватора. Никто из них не пострадал.

Ранее истощенный детеныш тюленя был спасен в Ленинградской области. Его нашли на берегу. Он был направлен на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

Еще четырех детенышей серого тюленя в Ленинградской области и Санкт-Петербурге отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. С 2014 года специалисты оказали помощь более 200 ластоногим.



