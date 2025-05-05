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05 мая, 06:56

Происшествия

Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сотрудники станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили тонувшего мужчину в ходе патрулирования Большого Садового пруда днем 4 мая. Спасатели подняли его из воды и доставили на станцию.

Там пострадавшему 1966 года рождения была оказана первая медицинская помощь, а также вызвана бригада скорой. Прибывшие врачи осмотрели мужчину, однако от дальнейшей госпитализации он отказался и уехал домой в сопровождении сына.

Ранее экипаж речного трамвая оперативно спас тонувшего в Москве-реке мужчину. Экипаж заглушил двигатели, вызвал экстренные службы и оказал помощь человеку за бортом.

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