Экипаж речного трамвая оперативно оказал помощь тонущему в Москве-реке

18 апреля около 10:30 утра в районе Нагатинского моста команда электросудна "Сетунь" спасла тонущего мужчину. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Экипаж заглушил двигатели, вызвал экстренные службы и оказал помощь человеку за бортом, говорится в сообщении.

Спасенного мужчину доставили на причал на катере МГПСС и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ликсутов отметил, что человека удалось спасти благодаря профессионализму капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина.

Ранее сообщалось, что две 12-летние девочки провалились под лед в подмосковных Химках. Одного ребенка удалось спасти.

8 марта в Мытищах экстренные службы спасли мужчину, провалившегося под лед во время катания на парусном буере. На момент прибытия помощи пострадавший едва держался на поверхности воды.