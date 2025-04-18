18 апреля, 16:10Происшествия
Экипаж речного трамвая оперативно оказал помощь тонущему в Москве-реке
Экипаж заглушил двигатели, вызвал экстренные службы и оказал помощь человеку за бортом, говорится в сообщении.
Спасенного мужчину доставили на причал на катере МГПСС и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ликсутов отметил, что человека удалось спасти благодаря профессионализму капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина.
Ранее сообщалось, что две 12-летние девочки провалились под лед в подмосковных Химках. Одного ребенка удалось спасти.
8 марта в Мытищах экстренные службы спасли мужчину, провалившегося под лед во время катания на парусном буере. На момент прибытия помощи пострадавший едва держался на поверхности воды.