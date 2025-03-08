Провалившегося под лед мужчину спасли на Пироговском водохранилище

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели сумели помочь мужчине, который провалился в ледяную полынью на Пироговском водохранилище в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Обращение поступило в единую службу спасения от обеспокоенных рыбаков. Они увидели мужчину, который катался на буере под парусом по льду водоема и попал в полынью. Спасатели и водолазы оперативно прибыли на место происшествия в судне на воздушной подушке.

"Преодолев около 3 километров пути по водохранилищу, спасатели увидели тонущего мужчину, который еле держался на воде. Его сапоги и ватные брюки разбухли и тянули ко дну, а холод сковал руки и ноги", – рассказали в ведомстве.

После этого один из водолазов в гидрокостюме обвязал себя веревкой и вышел на ледяную корку, а затем ползком приблизился к утопающему. Когда он добрался до кромки льда, водолаз схватил мужчину за одежду и смог вытянуть его на твердую поверхность.

К спасению подключились и его коллеги, подтянувшие обоих на страховочном шнуре к судну. Утопавшего мужчину доставили на берег, куда уже прибыли медики. Они госпитализировали пострадавшего с обморожением конечностей.

Ранее врачам Морозовской больницы удалось спасти ребенка, который провалился под лед. При переохлаждении температура тела упала ниже 35 градусов, из-за чего работа внутренних органов могла ухудшиться. Его лечение состояло из внешнего и внутреннего согревания, что позволило постепенно привести в норму температуру ребенка.