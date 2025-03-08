Две девочки провалились под лед в подмосковных Химках

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Две 12-летние девочки провалились под лед в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью, передает ТАСС.

Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одну девочку спасли очевидцы, а вторая утонула.

В оперативных службах агентству рассказали, что спасавшие девочек мужчины чуть сами не утонули.

8 марта спасатели помогли мужчине, который катался на буере под парусом по льду водоема и провалился в ледяную полынью на Пироговском водохранилище в городском округе Мытищи. Когда спасатели прибыли на место, то увидели тонущего мужчину, еле державшегося на воде.

Сапоги и ватные брюки мужчины разбухли и тянули ко дну, а холод сковал руки и ноги. Один из водолазов вышел на ледяную корку и ползком приблизился к утопающему. Когда он добрался до кромки льда, водолаз схватил мужчину и смог вытянуть его на твердую поверхность. Мужчину доставили на берег, а после госпитализировали с обморожением конечностей.

