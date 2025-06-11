Фура с алкоголем перевернулась в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Фура с алкогольной продукцией перевернулась в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Из-за произошедшего на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) затруднено движение, указано в сообщении. Сначала сообщалось, что машина перевозила водку, однако позже стало известно, что в фуре были бутылки с аперолем.

Ранее грузовик опрокинулся в Огородном проезде в Москве. СМИ выяснили, что водитель бетономешалки потерял управление над транспортным средством, когда совершал поворот. В результате машина опрокинулась, задев четыре других автомобиля. Из-за случившегося один человек получил травмы, уточнили журналисты.

До этого микроавтобус с несовершеннолетними спортсменами перевернулся в Саратовской области. По данным региональной прокуратуры, транспортное средство задело обочину, в результате чего опрокинулось в кювет.

В результате четверо подростков пострадали и были доставлены в больницу. За рулем находился мужчина 1963 года рождения.

