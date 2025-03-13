Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Микроавтобус с несовершеннолетними спортсменами перевернулся в Саратовской области, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 марта примерно в 06:00 (05:00 по московскому времени) недалеко от села Красная Речка Пугачевского района. По данным ведомства, микроавтобус задел обочину, в результате чего опрокинулся в кювет. В этот момент в салоне транспортного средства находились дети и их сопровождающий. В результате четверо подростков пострадали и были доставлены в больницу.

Прокуратура планирует дать оценку соблюдению закона о безопасности дорожного движения при организации перевозки детей. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен после проведения проверки.

Также ведомство проконтролирует проверку, которую проводят сотрудники полиции. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что инцидент произошел на 20-м километре трассы Балаково – Духовницкое – Пугачев. За рулем автобуса Mercedes-Benz находился мужчина 1963 года рождения.

Ранее иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в городе Артеме в Приморье. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Toyota Mark 2 не справился с управлением, вследствие чего и машина перевернулась.

Помимо молодого человека, в салоне находились двое его приятелей в возрасте 18 и 19 лет. Все трое были госпитализированы. При этом одного из них доставили в реанимационное отделение. Полицейские также установили, что Toyota Mark 2 был снят с регистрационного учета. По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил ПДД.

