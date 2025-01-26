Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Башкирии. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

"На 10 километре автодороги Нефтекамск – Уфа, рейсовый автобус "ПАЗ", следуя по маршруту Нефтекамск – Карманово с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной на данный момент причине съехал в кювет и опрокинулся. Двоих пассажиров осматривают медицинские работники", – уточняется в публикации.

К месту аварии прибыли оперативные службы, специалисты Госавтоинспекции и сотрудники МЧС.

Ранее школьный автобус с 20 детьми перевернулся на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще десять детей госпитализированы. При этом состояние двух пострадавших детей оценивается как тяжелое.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека.

