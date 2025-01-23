Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Видео: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

В результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом. Он также поручил оказать помощь пострадавшим и принять все меры для установления обстоятельств случившегося.

В телеграм-канале администрации региона отмечается, что на место происшествия направлены 10 бригад скорой помощи. Близлежащие больницы готовы принять пострадавших. Также в готовность переведена санитарная авиация.

"Медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу", – говорится в сообщении.

Всего в школьном автобусе находились около 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В прокуратуре по факту произошедшего организована проверка, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Тимофей Занин.

Кроме того, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП.

Дорожная авария произошла около 14:00 по московскому времени на 88-м километре автодороги Волгоград – Котельниково – Сальск возле села Шелестово. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ с детьми.

