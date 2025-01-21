Уголовное дело возбуждено после съезда автобуса в кювет в Орехове-Зуеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбуждено по факту оказания небезопасных услуг после ДТП в подмосковном Орехове-Зуеве. Причину аварии выяснят следователи и криминалисты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба главка СК РФ по Московской области.

ДТП в Орехово-Зуевском городском округе произошло утром 21 января в районе 6-го километра трассы МБК – Анциферово – Давыдово. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадали пять человек.

Ранее в Башкирии сгорел частный автобус при следовании по маршруту Махачкала – Уфа. Прибывшие спасатели потушили огонь за 18 минут. В салоне находились девять пассажиров и три водителя, никто из них не пострадал.