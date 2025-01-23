Школьный автобус попал в ДТП на трассе под Волгоградом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьный автобус перевернулся на трассе под Волгоградом, передает со ссылкой на ГУ МВД России по региону РИА Новости.

ДТП произошло около 14:00 по московскому времени на автодороге Волгоград – Котельниково – Сальск возле села Шелестово. В полиции уточнили, что в результате аварии есть пострадавшие.

Между тем правоохранители расследуют дело по факту ДТП, произошедшего в Орехово-Зуевском городском округе. В районе 6-го километра трассы МБК – Анциферово – Давыдово водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В ЧП пострадали пять человек. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".