Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

По информации ведомства, создана следственно-оперативная группа, которая проверит условия перевозки школьников, а также даст правовую оценку соблюдению норм безопасности. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя областного управления СК РФ.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся 23 января на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще восемь человек госпитализированы. Состояние мальчика 2015 года рождения оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать помощь всем пострадавшим.