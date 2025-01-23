Восемь пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализированы

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом в Волгоградской области были госпитализированы. Среди них оказались семеро детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам представителя Минздрава, их определили в Октябрьскую ЦРБ. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковушкой возле села Шелестово днем 23 января.

В результате случившегося погиб один ребенок. Еще трое детей были переданы на лечение в хирургическое отделение. Кроме того, врачи оказывают помощь 37-летнему пассажиру легкового автомобиля. Медики также отправили на дополнительное обследование двоих детей, у которых тоже были выявлены травмы. При этом состояние еще одного мальчика 2015 года рождения оценивается как тяжелое, и в настоящий момент он находится в реанимации.

В свою очередь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП и поручил оказать помощь всем пострадавшим. Кроме того, проверку по факту случившегося начала прокуратура региона.