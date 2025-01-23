Один ребенок находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным властей, мальчик 2015 года в настоящий момент находится в реанимации. Еще трое детей были переданы на лечение в хирургическое отделение. Кроме того, врачи оказывают помощь 37-летнему пассажиру легкового автомобиля. Вместе с тем медики отправили на дополнительное обследование двоих детей, у которых тоже были выявлены травмы.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковушкой возле села Шелестово днем 23 января. В результате случившегося погиб один ребенок.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП и поручил оказать помощь всем пострадавшим. Кроме того, проверку по факту случившегося начала прокуратура региона.