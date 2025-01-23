Прокуратура проведет проверку после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, при необходимости будут приняты меры реагирования. На место аварии уже направился прокурор Октябрьского района Тимофей Занин.

Школьный автобус с 20 детьми после столкновения с легковушкой перевернулся на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск возле села Шелестово днем 23 января. В результате погиб ребенок.

Медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП и поручил оказать помощь всем пострадавшим.

