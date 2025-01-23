Водителя будут судить за ДТП с погибшим ребенком на Планерной улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель, виновный в аварии на Планерной улице, в результате которой погиб ребенок, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

ДТП произошло 16 сентября 2024 года. Мужчина наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что водитель проехал на красный свет.

Представители ведомства выяснили, что дети учились в одной школе и в тот вечер планировали встретиться с друзьями и пойти на прогулку. Также было установлено, что водитель, бывший за рулем автомобиля каршеринга, отвлекся на мобильный телефон и не увидел запрещающий движение сигнал светофора.

"Тушинский межрайонный прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", – отметили в прокуратуре.

В сентябре 2024 года 20-летнему водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. В тот же день суд арестовал автомобилиста. Сам мужчина не возражал против ареста и признал свою вину. Он также заявил, что стаж его вождения составляет не более месяца.

Ранее суд арестовал водителя автомобиля Daewoo, который оказался виновен в аварии с двумя погибшими на МСД. ДТП произошло 18 января в районе Андроновского шоссе.

Находясь за рулем, мужчина перестраивался направо, однако не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего врезался в мачту городского освещения. В результате удара автомобиль загорелся. Авария привела к гибели мужчин 2002 и 2003 годов рождения.