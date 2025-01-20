Суд арестовал водителя Daewoo после аварии с двумя погибшими на МСД

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Суд арестовал водителя автомобиля Daewoo, который оказался виновен в аварии с двумя погибшими на МСД, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

ДТП произошло 18 января на МСД в районе Андроновского шоссе. Находясь за рулем, мужчина перестраивался направо, однако не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего врезался в мачту городского освещения. В результате удара автомобиль загорелся.

"Я почувствовал сильный удар в правую часть машины. Когда автомобиль остановился, я посмотрел на проезжую часть и увидел, что его разорвало на две части", – рассказал 37-летний водитель.

В результате произошедшего на месте аварии от полученных травм скончались два человека. Ими оказались мужчины 2002 и 2003 годов рождения.

В связи с этим водителю Daewoo предъявили обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Мужчина признал свою вину. В дальнейшем суд, принявший во внимание позицию прокуратуры Юго-Восточного административного округа, решил заключить фигуранта под стражу.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Автозаводской улице на юге Москвы. В результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла в районе дома № 18, в связи с этим движение оказалось затруднено в 1-й и 2-й полосе в сторону Тульской эстакады.